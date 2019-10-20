دعوات في إقليم الخروب للمشاركة في اعتصام الجية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن وضع طريق الساحل ما زالت مقطوعة عند بلدة الجية، وبدأ المحتجون بالتوافد من منطقة اقليم الخروب، الى موقع الاعتصام المركزي الذي ينفذه أبناء المنطقة وسط الأوتوستراد الساحلي في بلدة الجية. ووجهت دعوات في منطقة اقليم الخروب للمشاركة في التجمع والاعتصام فترة بعد الظهر، تعبيرا عن رفض الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي. ودعا حراك الشباب واللجان أهالي الاقليم الى “عدم تفتيت الحركة التغييرية وإقامة الوقفات والاعتصامات في بلدات الاقليم، بل اختصارها في الاعتصام المركزي في الجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام