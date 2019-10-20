استمرار الاعتصام في دوار دورس ودعوات للمشاركة في حراك العاصمة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن أصحاب المحال المجاورة لنقطة الاعتصام المركزية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، بادروا إلى استقدام صهاريج المياه لتنظيف ساحة الاعتصام والطرقات المحيطة بها من آثار الإطارات المحروقة والأتربة، خصوصا بعد أن تم الاتفاق مع المعتصمين على التوقف عن حرق الإطارات المطاطية منذ البارحة، والاكتفاء بالعوائق لمنع حركة المرور بالاتجاهين.

وتنتشر دعوات لجعل دوار دورس نقطة أساسية للحراك يقصدها الجميع، وتسهيل حركة المرور على سائر الطرقات الأخرى لتسهيل حركة الناشطين الراغبين بالتوجه إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في العاصمة بيروت للمشاركة في الحركة الاحتجاجية هناك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام