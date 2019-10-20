دوار كفررمان ما زال مقطوعاً

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن المعتصمين ما زالوا يقطعون دوار كفررمان حبوش النبطية بالأتربة والحصى والعوائق الحديدية. واعلن المعتصمون ان “استقالة وزراء القوات لا تعنيهم بل يطالبون باستقالة الحكومة والطبقة السياسية وإعادة المال المنهوب للشعب وإجراء انتخابات مبكرة رافضين الضرائب الجديدة والقديمة”. كما طالبوا بقانون انتخابي جديد وبرفع السرية المصرفية واعادة الأموال المنهوبة للشعب. وكان المعتصمون نصبوا خيمة باتوا ليلتهم فيها. يُذكر أن دوار كفررمان الذي يتفرع منه عدد من الطرق، كلها باتت مقفلة بالسواتر الترابية والدواليب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام