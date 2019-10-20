اوتوستراد البترون شكا لا يزال مقفلاً في الاتجاهين (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 10:56

اوتوستراد البترون شكا لا يزال مقفلاً في الاتجاهين (الوكالة الوطنية)

منذ 23 mins 20 October، 2019
أخبار موقع المنار

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