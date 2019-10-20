تدافع في ساحة الشهداء اثناء محاولة القوى الأمنية القبض على حامل سكين (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 10:56

تدافع في ساحة الشهداء اثناء محاولة القوى الأمنية القبض على حامل سكين (الوكالة الوطنية)

منذ 43 mins 20 October، 2019
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