تدافع في ساحة الشهداء اثناء محاولة القوى الأمنية القبض على حامل سكين (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 10:56
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الأمين العام لحزب الله في أربعين الامام الحسين عليه السلام: الكل يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يساهم في المعالجة
السيد نصرالله للمتظاهرين: إذا أردتم أن تستمروا يجب أن تفصلوا تحركاتكم عن الأحزاب واجتنبوا تخريب الأملاك العامة والخاصة
السيد نصرالله: عاقدون العزم على العمل مع من يريد تحمل المسؤولية وسننزل إلى الشارع عندما يحين الوقت وسنغير كل المعادلات
السيد نصرالله: لن نتخلى عن شعبنا وإذا نزل حزب الله إلى الشارع لن يخرج منه إلا بعد تحقيق كل مطالبه
السيد نصرالله: لو نزل حزب الله الآن إلى الشارع ستؤخد التحركات إلى مكان آخر وقوة هذه الحركة أنها كانت بمعزل عن الأحزاب
السيد نصرالله: من المعيب أن يتنصل أحد من مسؤوليته في لبنان وخصوصاً المشاركين في الحكم على مدى الـ 30 عاماً
السيد نصرالله: لا نؤيد إستقالة الحكومة ولتستمر ولكن بروح جديدة ولتأخذ العبرة مما حدث خلال اليومين الماضيين
السيد نصرالله: يجب أن تقتنع السلطة أن الشعب لم يعد قادراً على تحمل فرض ضرائب جديدة
السيد نصرالله: القوى السياسية التي تريد الآن أن تخوض معركة إسقاط العهد لن تنجح في إسقاطه
الحراك الشعبي المطلبي يدخل يومه الرابع مع استمرار توافد المتظاهرين إلى ساحات الاعتصام رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة
حمعية المصارف: أبواب المصارف ستبقى مقفلة غداً حرصاً على أمن العملاء والموظفين على أمل أن تستتب الأوضاع العامة
مراسلة المنار: ورقة انقاذية طرحها الرئيس الحريري وينتظر أجوبة الأفرقاء السياسيين لعقد جلسة لمجلس الوزراء للتصويت عليها
مراسلة المنار: رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع على مضمون ورقة الرئيس الحريري ويؤكد أنّه سيكون هناك حل ّمطمئن للأزمة
مصادر المنار: نسبة العجز ستكون صفر بموازنة الـ2020 ولن تتضمن أي ضرائب جديدة أو مصاريف غير ضرورية وفق الورقة الاقتصادية
مصادر المنار: الورقة ستكون جديدة في مضمونها وسيكون للمصرف المركزي وباقي المصارف اللبنانية مساهمة فيها
وزير المال: اتفقنا على انجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد واقرار خطوات اصلاحية جدية بمساهمة من القطاع المصرفي
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يطلب من وزرائه التقدّم بطلب إستقالتهم من الحكومة
سانا: وحدات من الجيش تنتشر في قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الذي كان قاعدة لقوات الاحتلال الاميركي
وزير الحرب الأميركي مارك اسبر: انسحاب قواتنا من شمال شرق سوريا باتجاه غرب العراق ماضٍ على قدم وساق
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
تدافع في ساحة الشهداء اثناء محاولة القوى الأمنية القبض على حامل سكين (الوكالة الوطنية)
منذ 43 mins
20 October، 2019
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