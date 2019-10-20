جعجع يعلن استقالة وزراء حزب “القوات” الـ 4 من الحكومة

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية على الاوضاع الاقتصادية.

وقال جعجع، خلال مؤتمر صحافي، “لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية، ولأن الناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع، ولأن كافة مكونات الحكومة لا تريد الإصلاح الجدي والفعلي، عقدنا اجتماعا لتكتل “الجمهورية القوية” للبحث بالأوضاع الأخيرة في البلاد.

وأضاف “منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب القوات اللبنانية كان اول من عمل بشفافية وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة اصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”.