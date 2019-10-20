البنتاغون: قد يتم نشر جميع القوات المنسحبة من سوريا في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2019 - 07:48

البنتاغون: قد يتم نشر جميع القوات المنسحبة من سوريا في العراق

منذ 12 mins 20 October، 2019
أخبار موقع المنار

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