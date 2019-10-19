إعلام العدو: وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي في #البحرين الأحد يتمحور حول حماية السفن في الخليج من الهجمات والتهديدات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 22:52

إعلام العدو: وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي في #البحرين الأحد يتمحور حول حماية السفن في الخليج من الهجمات والتهديدات

منذ 28 mins 19 October، 2019
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