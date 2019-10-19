“سانا”: بدء ضخ المياه من محطة مياه علوك في رأس العين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 22:50

“سانا”: بدء ضخ المياه من محطة مياه علوك في رأس العين

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم السبت، بأن المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة بدأت بضخ المياه من محطة علوك في منطقة رأس العين التي تغذي مدينة الحسكة.

وقالت إن عميلة الضخ استأنفت إثر تزويد مجموعات توليد الكهرباء الاحتياطية بالمحروقات.

وأضافت أنه تم إصلاح خط توتر “66 ك ف” الواصل بين محطة تحويل الكهرباء في الدرباسية ومحطة علوك للمياه.

وذكرت “سانا” أن ورشات الصيانة في مؤسسة المياه بدأت ضخ المياه لتغذية مدينة الحسكة بعد أن أوصلت اليوم كمية من المحروقات بالتعاون مع منظمة “الهلال الأحمر السوري” لتشغيل مجموعات توليد الكهرباء الاحتياطية في المحطة.

المصدر: سانا

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