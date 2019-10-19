مسؤول روسي: لا نستبعد اختيار تركيا المقاتلات الروسية من الجيل الجديد

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لمقاتلات “سو-35″ و”سو-57” الروسية الحديثة.

وفي تصريح لوكالة “إنترفاكس” اليوم السبت، قال بوريسوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مفاوضات بين موسكو وأنقرة حول شراء تركيا المقاتلات الروسية من هذين النوعين: “كان هناك اهتمام حقيقي، لكن الاختيار يعود للأتراك. ذلك أنهم اختاروا (منظومة) إس-400 ودافعوا عن حقهم في اقتناء هذه المنظومة. إذ ليس من المستبعد أن يقع اختيارهم على طائراتنا الحربية”.

كما قال بوريسوف إن هناك احتمالا كبيرا لعقد صفقة جديدة بين البلدين لشراء أنقرة منظومات روسية جديدة للدفاع الجوي.

وبدأت توريدات منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي إلى تركيا، أواسط شهر يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية من التوريدات التي استكملت أواسط سبتمبر.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المنظومات الروسية ستدخل الخدمة بشكل كامل، في أبريل المقبل.

المصدر: وكالات