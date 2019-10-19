مبعوث روسيا للشرق الأوسط يلتقي وفدا من “حماس” في الدوحة

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، لقاء مع وفد من حركة “حماس” بقيادة نائب رئيس مكتبها السياسي، موسى أبو مرزوق.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان صدر عقب اللقاء، المنعقد اليوم السبت في الدوحة، بأن المحادثات التي جرت بمشاركة عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، عزت الرشق، تناولت “بحث الأوضاع المتشكلة في الأراضي الفلسطينية بالتركيز على حالة الشؤون الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة، ومهمة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها ظرفا ضروريا لتطبيق الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة خاصة به”.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى “قضايا التطوير اللاحق للاتصالات الروسية الفلسطينية متعددة الجوانب”.

من جانبها، ذكرت “حماس” في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع ضم كذلك السفير الروسي لدى الدوحة، نور محمد خولوف، موضحة أن وفد الحركة وضع الطرف الروسي “في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية”.

وأكد الوفد، حسب البيان، موقف “حماس” من “مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية وحرصها على التعاطي معها بإيجابية ومرونة”.

كما أكد الوفد حرص “حماس” على “التعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني”، وبين أن “موقف الحركة من عقد الانتخابات هو الموقف المنسجم مع المزاج العام الفلسطيني بأن تكون انتخابات شاملة ومتزامنة”.

وبحث الوفد من الحركة مع الجانب الروسي “تطورات مسيرة العودة الكبرى، والأوضاع المعيشية الصعبة” التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي”.

المصدر: وكالات