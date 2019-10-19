الطوارئ الروسية: العثور على 7 مفقودين أحياء بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2019 - 22:50

الطوارئ الروسية: العثور على 7 مفقودين أحياء بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارك

منذ 2 ساعة 19 October، 2019
5dab0f2a4236046f9c20f37c
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، العثور على 7 من 13 مفقودا وهم أحياء، بعد انهيار سد في إقليم كراسنويارسك (شرق سيبيريا)، أودى بحياة 15 شخصا.

وأضافت الوزارة أن البحث عن المفقودين الستة الآخرين سيتواصل على مدار 24 ساعة.

وكان سد بحوض مائي تابع لأحد مناجم الذهب في المنطقة انهار، فجر اليوم السبت، ما أسفر عن غمر مساكن للعمال وخلف 15 قتيلا.

وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، فقد تم إرسال نحو 300 منقذ وست مروحيات من نوع “مي-6” وعدد من السفن الصغيرة إلى منطقة الحادث للتعامل مع آثاره والبحث عن المفقودين.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة