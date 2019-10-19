مراسل المنار: عدد من المنظاهرين يعمدون الى قطع الطريق المؤدي الى ساحة بشارة الخوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 21:14

مراسل المنار: عدد من المنظاهرين يعمدون الى قطع الطريق المؤدي الى ساحة بشارة الخوري

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
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