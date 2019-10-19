مراسل المنار: عدد من المنظاهرين يعمدون الى قطع الطريق المؤدي الى ساحة بشارة الخوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 21:14
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الأمين العام لحزب الله في أربعين الامام الحسين عليه السلام: الكل يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يساهم في المعالجة
السيد نصرالله للمتظاهرين: إذا أردتم أن تستمروا يجب أن تفصلوا تحركاتكم عن الأحزاب واجتنبوا تخريب الأملاك العامة والخاصة
السيد نصرالله للمتظاهرين: أهمية حركتكم الشعبية أنها عفوية ونؤكد أن لا أحد يقف وراء هذه التظاهرات لا تنظيم ولا سفارة
السيد نصرالله للمتظاهرين: نحترم خياركم بالتظاهر ونقدر صرختكم المعبرة عن وجعكم ورسالتكم وصلت قوية إلى المسؤولين
السيد نصرالله: عاقدون العزم على العمل مع من يريد تحمل المسؤولية وسننزل إلى الشارع عندما يحين الوقت وسنغير كل المعادلات
السيد نصرالله: لن نتخلى عن شعبنا وإذا نزل حزب الله إلى الشارع لن يخرج منه إلا بعد تحقيق كل مطالبه
السيد نصرالله: لو نزل حزب الله الآن إلى الشارع ستؤخد التحركات إلى مكان آخر وقوة هذه الحركة أنها كانت بمعزل عن الأحزاب
السيد نصرالله: الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ليس وليد الساعة ولا السنة ولا العهد وهو نتيجة تراكم لعشرات السنين
السيد نصرالله: من المعيب أن يتنصل أحد من مسؤوليته في لبنان وخصوصاً المشاركين في الحكم على مدى الـ 30 عاماً
السيد نصرالله: لا نؤيد إستقالة الحكومة ولتستمر ولكن بروح جديدة ولتأخذ العبرة مما حدث خلال اليومين الماضيين
السيد نصرالله: ندعو إلى التضامن والتعاون بين مكونات الحكومة وإلى عدم الهروب من المسؤولية
السيد نصرالله: ليس صحيحاً أنه لا يوجد أمام الحكومة خيار سوى فرض الضرائب والحل بحاجة إلى شجاعة وقرارات سياسية
السيد نصرالله: ما حصل يعبر عن حقيقة أن معالجة الوضع المالي والاقتصادي بالضرائب سيؤدي إلى انفجار شعبي
السيد نصرالله: يجب أن تقتنع السلطة أن الشعب لم يعد قادراً على تحمل فرض ضرائب جديدة
السيد نصرالله: منزعجون من بعض المصارف ولكن كل ما قيل أن حزب الله يتجه إلى مظاهرات ضدها غير صحيح
السيد نصرالله: أي انتخابات برلمانية جديدة ستعيد إنتاج المجلس الحالي وحكومة تكنوقراط لن تصمد
السيد نصرالله: القوى السياسية التي تريد الآن أن تخوض معركة إسقاط العهد لن تنجح في إسقاطه
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: قدرات بلادنا أثبتت للعالم كله أنّه لا توجد دولة قادرة على تهديد أمن ايران
الادميرال علي شمخاني: ملحمة مسيرة الأربعين ستصبح محورا للتحرر والدفاع عن الشعب الفسطيني ومناهضة العدو الصهيوني
مراسلة المنار: ورقة انقاذية طرحها الرئيس الحريري وينتظر أجوبة الأفرقاء السياسيين لعقد جلسة لمجلس الوزراء للتصويت عليها
رئيس الحكومة: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيداً عن الإعلام للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين
استمرار قطع بعض الطرقات في بيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان احتجاجاً على الضرائب الجديدة للحكومة
قيادة الجيش تدعو المتظاهرين للتعبير سلمياً وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة
قيادة الجيش: إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع مطالب المتظاهرين ندعوهم للتجاوب مع القوى الأمنية
حركة امل تؤكد رفضها للمظاهر المسلحة في مدينة صور وأنها بصدد اجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة
حركة امل: نتمسك بحرية التعبير والانحياز لمطالب الناس وعلى الجهات الأمنية ممارسة دروها بحماية المواطنين والمتظاهرين
سوريا: وحدات الجيش تتصدى لمحاولة مجموعة موالية لقوات الاحتلال التركي التسلل باتجاه نقاطها في قرية الأهراس بريف الحسكة
"قسد": الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من مدينة رأس العين ونعتبر ذلك مؤامرة ضد قواتنا من أميركا وتركيا
رجب طيب أردوغان يعرب عن استعداده للتفاهم مع الرئيس الروسي بشأن انتشار الجيش السوري شمال شرق سوريا
بوريس جونسون يرفض قرار مجلس العموم بإرجاء الموعد المحدد لبريكست مؤكدا أن خروج البلاد من الاتحاد سيتم في نهاية الجاري
تشيلي: رئيس البلاد يعلن حالة الطوارىء بالعاصمة سانتياغو بعد مواجهات بسبب قرار زيادة أسعار بطاقات المترو
مالي: مقتل 6 اشخاص وفقدان 4 آخرين بهجوم مسلح على موقع لجماعات مسلحة موالية للحكومة في شمال شرق البلاد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
مراسل المنار: عدد من المنظاهرين يعمدون الى قطع الطريق المؤدي الى ساحة بشارة الخوري
منذ 1 ساعة
19 October، 2019
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