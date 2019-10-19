تحرك صيدا مستمر وتأكيد على سلميته

تواصل الاعتصام المفتوح عند تقاطع إشارة ايليا في صيدا، وسط مشاركة لافتة تتزايد يوما بعد يوما، من شيوخ وشبان وأطفال، نزلوا الى المكان الذي تحول الى ساحة ومنبر للتعبير عن الرأي وإطلاق صرخة للمطالبة بالتغيير ورفض كل أشكال الغبن.

ووحده العلم اللبناني رفرف فوق رؤوس المحتجين، على وقع الأغاني الوطنية، في وقت لم تسجل أي إشكالات تذكر منذ بدء التحرك،وسط انتشار لعناصر الجيش الذي قام المعتصمون بتوزيع الورود عليهم تقديرا لهم .

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالتغيير وتدعو إلى الثورة. وطلب عدد من المحتجين من الجميع بهذا التحرك السلمي الحضاري، فيما أبدى آخرون استغرابهم لاستثناء المدينة من التغطيات التلفزيونية المباشرة “بينما هي على خارطة التحرك مثل باقي المناطق، ولكنها تتميز بسلمية تحركها ما يجعلها نموذجا في حرية الرأي والتعبير”.

إلى ذلك كانت مسيرة من المحتجين قد انطلقت من عند دوار القناية، ورفعت فيها الرايات اللبنانية ولافتات بالمطالب، وسط هتافات تدعو إلى الثورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام