تحرك صيدا مستمر وتأكيد على سلميته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2019 - 21:16

تحرك صيدا مستمر وتأكيد على سلميته

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
5dab2ed5b3ca7_21A9C68B92BA46E3B5EBD50659F91337
لبنان

تواصل الاعتصام المفتوح عند تقاطع إشارة ايليا في صيدا، وسط مشاركة لافتة تتزايد يوما بعد يوما، من شيوخ وشبان وأطفال، نزلوا الى المكان الذي تحول الى ساحة ومنبر للتعبير عن الرأي وإطلاق صرخة للمطالبة بالتغيير ورفض كل أشكال الغبن.

ووحده العلم اللبناني رفرف فوق رؤوس المحتجين، على وقع الأغاني الوطنية، في وقت لم تسجل أي إشكالات تذكر منذ بدء التحرك،وسط انتشار لعناصر الجيش الذي قام المعتصمون بتوزيع الورود عليهم تقديرا لهم .

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالتغيير وتدعو إلى الثورة. وطلب عدد من المحتجين من الجميع بهذا التحرك السلمي الحضاري، فيما أبدى آخرون استغرابهم لاستثناء المدينة من التغطيات التلفزيونية المباشرة “بينما هي على خارطة التحرك مثل باقي المناطق، ولكنها تتميز بسلمية تحركها ما يجعلها نموذجا في حرية الرأي والتعبير”.

إلى ذلك كانت مسيرة من المحتجين قد انطلقت من عند دوار القناية، ورفعت فيها الرايات اللبنانية ولافتات بالمطالب، وسط هتافات تدعو إلى الثورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة