مراسلة المنار: زوار بعبدا ينقلون عن الرئيس عون أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 19:36

مراسلة المنار: زوار بعبدا ينقلون عن الرئيس عون أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة

منذ 49 mins 19 October، 2019
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