مراسلة المنار: الرئيس عون اطلع على مضمون ورقة الرئيس الحريري وينتظر المشاورات بشأنها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 19:36

مراسلة المنار: الرئيس عون اطلع على مضمون ورقة الرئيس الحريري وينتظر المشاورات بشأنها

منذ 17 mins 19 October، 2019
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