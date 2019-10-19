سيناتور أمريكي يتحدث عن قرار ترامب المفاجئ ويصفه بالخطأ الاستراتيجي الجدي

وصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، سحب القوات الأمريكية من سوريا بأنه خطأ استراتيجي جدي يهدد الأمن الأمريكي.

وكتب ماكونيل في مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”: “إن سحب القوات الأمريكية من سوريا يعد خطأ استراتيجيا يعرض للخطر أمن الشعب الأمريكي وبلادنا ويشجع أعداءنا ويضعف التحالفات الهامة”.

وأشار السيناتور إلى أن القرار حول سحب القوات من سوريا قد يصبح تكرارا للسحب “المتهور” للقوات الأمريكية من العراق أثناء رئاسة باراك أوباما، والذي ساعد برأيه بشكل كبير في إنشاء تنظيم داعش.

وأضاف ماكونيل أن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، بالتزامن مع تصعيد الأعمال العسكرية بين تركيا والأكراد، يخلق “كابوسا استراتيجيا” بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف: “وحتى في حال مراعاة نظام وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام والذي تم إعلانه الخميس الماضي، فإن أحداث الأسبوع الماضي دفعت الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش والإرهابيين الآخرين إلى الوراء”.

المصدر: وكالات