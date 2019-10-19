تظاهرات حاشدة في لندن تطالب بإجراء استفتاء ثان على “بريكست”

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في شوارع لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

ورفع المتظاهرون في شارع “بارك لين” أعلام الاتحاد الأوروبي وشعارات تدعو لوقف تنفيذ “بريكست”.

ووصف المحتجون المؤيدون لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي “بريكست” بـ “كارثة وطنية على وشك الحدوث، ومن شأنها تدمير اقتصاد البلد”.

ويجري البرلمان البريطاني، اليوم السبت، تصويتا حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، بوريس جونسون، بشأن “بريكست”، وذلك قبل 12 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حال موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق، من المتوقع أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

ويؤكد جونسون أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة، بعد تأجيل “بريكست” مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من 3 أشهر.

المصدر: وكالات