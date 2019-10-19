قطر: بحثنا مع أردوغان الأوضاع في سوريا والمنطقة

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه بحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة في أثناء لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وكتب بن عبد الرحمن تغريدة على “تويتر”، اليوم السبت، قال فيها “سرني التواجد في إسطنبول ولقاء فخامة الرئيس رجب طيب أوردغان، حيث نقلت تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و تمنياته بدوام الازدهار”​​​.

وأضاف وزير الخارجية أنه بحث مع أردوغان “آخر التطورات في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون و التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا الشقيقين”.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل أمس الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في قصر “هوبر” بمدينة اسطنبول، بعيدا عن وسائل الإعلام.

المصدر: وكالات