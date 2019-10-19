لبنان.. قطع المزيد من الطرقات في مناطق عدة

تتواصل الحركة الإحتجاجية في حلبا أمام الخيمة التي نصبت في منتصف الشارع العام تحت ساحة حلبا، وازدادت أعداد المحتجين المنددين بـ”السياسة الضريبية التفقيرية للشعب” وبـ”حقوق عكار المهدورة”، وذلك على وقع اناشيد وطنية.

كما قدم أطفال حلبا المتواجدون مع أهاليهم في الحركة الإحتجاجية الورود البيضاء لعناصر الجيش المتواجدين قربهم.

وفي عكار أيضا، أعاد المعتصمون قبل قليل فتح طريق الدولية الحيصا- العبودية بالاتجاهين، بعد ان ازالوا العوائق ومخلفات الاطارات المشتعلة.

طرابلس

وفي طرابلس، قطع المحتجون في منطقة جبل محسن طريق الجبل- المللولة بالاطارات المشتعلة.

كسروان

كذلك قطع متظاهرون من ابناء بلدة عشقوت والبلدات المجاورة الطريق عند مستديرة البلدة التي تربط ريفون وفيطرون وبزمار.

المتن

أما في المتن، فجابت مظاهرة بالدراحات النارية الأوتوستراد الساحلي انطلاقا من الصيفي مرورا بالكرنتينا وصولا الى الدورة مع الاستمرار بقطع جسر الدورة بالاتجاهين.

كذلك يستمر أقفال اوتوستراد ميرنا الشالوحي- الصالومي وسط انتشار أمني في المنطقة.

زحلة

وفي زحلة، فإن طرقات الفرزل، الكرك، سعدنايل، تعلبايا، جلالا، شتوره، ترشيش وضهر البيدر جميعها مقفلة من قبل المتظاهرين، باستثناء اوتستراد زحلة وطريق ضهور شوير.

عاليه

ولا يزال المحتجون يقطعون الطريق الدولية في صوفر عند مفترق الأوتوستراد العربي، بالإطارات المشتعلة.

كذلك قطع حوالي 600 شخص من المحتجين الطريق الدولية عند مستديرة مدينة عاليه، إلا ان اللافت هو عدم احراق الإطارات كما جرت العادة. ويحاول المواطنون المتوجهون الى البقاع او بيروت، إيجاد طرق فرعية توصلهم الى مناطقهم.

البقاع الغربي

في البقاع الغربي، طريق مجدل بلهيص كوكبا مقطوعة بالاطارات المشتعلة وطريق المنصورة قب الياس مقفلة بالسيارات من قبل معتصمين، والاجهزة الامنية والجيش يعملون على اعادة فتح هذين الشريانين الحيويين.

بعلبك

وفي بعلبك، أحكم الحراك الشعبي المطلبي، قطع الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس، قرب مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، بالعوائق والسيارات، وامتنع المحتجون عن حرق الإطارات المطاطية، حتى لا يؤذي دخانها سكان الحي ورواد المحلات المجاورة، وأكدوا استمرارهم بالتحرك وقطع الطريق سلميا.

وأفاد أيضا أن شبانا محتجين على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قطعوا طريق بعلبك- التل الأبيض في محلة الكيال، المؤدية إلى البقاع الشمالي، بالإطارات المشتعلة بالإتجاهين.

راشيا

وفي راشيا، تجددت الدعوة للاعتصام وقطع الطريق عند مثلث الست سارة على طريق عام ضهر الاحمر/راشيا مساء اليوم وبدأ التجمهر على وقع هتافات واناشيد وطنية وشعارات ضد السلطة، ويسمح المعتصمون فقط للسيارات العسكرية بالعبور، في حين تم تحويل الطريق الى البقاع من امام مقام الست سارة باتجاه الرفيد وبالعكس.

صيدا

وأقفل متظاهرون في صيدا طريق عبرا عند كوخ الخروبي باطارات مطاطية وطريق القياعة النافعة في صيدا بمستوعبات نفايات، في وقت تشهد جميع طرقات صيدا حركة سير خفيفة.

ومن صيدا أيضا، نفذ عشرات المحتجين اعتصاما ومسيرة عند دوار القناية، مدخل حارة صيدا، احتجاجا على الأوضاع الحالية ورفضا لفرض الضرائب، حيث رفعوا الاعلام اللبنانية وهتفوا من اجل التغيير والثورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام