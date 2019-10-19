الجيش العربي السوري يشتبك مع فصائل موالية لأنقرة في ريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 17:56

الجيش العربي السوري يشتبك مع فصائل موالية لأنقرة في ريف الحسكة

منذ 44 mins 19 October، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

اشتبكت قوات الجيش العربي السوري، اليوم السبت، مع فصائل موالية لأنقرة، بالقرب من مدينة رأس العين الحدودية بين سوريا وتركيا شمال شرق البلاد، حسبما أوردت وكالة “سانا” السورية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن وحدة من الجيش تصدت لمحاولة “مجموعة من مرتزقة النظام التركي” التسلل باتجاه نقاطها في قرية الأهراس، شمال غرب تل تمر بريف الحسكة (شمال شرق سوريا).

كما أفادت الوكالة بأن قوات الجيش التركي والمجموعات الموالية لها احتلت قريتي جان تمر شرقي والشكرية بريف مدينة رأس العين، وقطعت الطريق الرابط بين تل تمر ورأس العين.

المصدر: سانا

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