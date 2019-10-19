إردوغان يعرب عن استعداده للتفاهم مع بوتين بشأن انتشار الجيش السوري شمال شرق سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 17:56

إردوغان يعرب عن استعداده للتفاهم مع بوتين بشأن انتشار الجيش السوري شمال شرق سورية

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
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