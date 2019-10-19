توافد المتظاهرين الى ساحة ساسين في الاشرفية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 17:56

توافد المتظاهرين الى ساحة ساسين في الاشرفية

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

يستمر المتظاهرون بالتوافد الى ساحة ساسين في الاشرفية، رافعين العلم اللبناني، في ظل الأناشيد الوطنية، والشعارات التي تصف الوضع المعيشي الاجتماعي بالصعب، والتي تدعو الحكومة الى الرحيل وكتب عليها “لقمة العيش ليست منة من أحد” و”اذا كان قطع الارزاق كقطع الاعناق فلن نقدم اعناقنا على طبق من فضة لسلطة فاسدة”.

وقد نصبت الخيم التي يفترشها المتظاهرون وسط الشارع قاطعة الطرق المؤدية الى الساحة، احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية، وقد اكد أحد المنظمين أن “هذه الخيم ستبقى منصوبة حتى استقالة هذه الحكومة التي أرهقت المواطنين بسياستها الاقتصادية الظالمة المبنية على الفساد والهدر والمنتفعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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