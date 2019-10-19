كمال الخير: استقالة الحكومة لا تقدم ولا تؤخر الا اذا شكلت حكومة اختصاصيين

اعتبر رئيس المركز الوطني كمال الخير، في تصريح أمام زواره في دارته في المنية، أن استقالة الحكومة لا تقدم و لا تؤخر، لأن النظام الطائفي القائم حاليا سوف يعيد انتاج نفس السلطة ونفس النهح السياسي.

وقال: “لقد حذرنا منذ سنوات الطبقة السياسية من مغبة تجاهل مطالب الناس المحقة ومن عواقب الالتفات الى التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية ومن ضرورة التخلي عن التنازع على المصالح الفئوية والمذهبية من خلال الالتفات الجدي الى الأزمات المعيشية والقضايا الحياتية من دون تلكؤ أو لفلفة، لأننا نخشى من حدوث انفجار إجتماعي قريب قد يحرق الأخضر واليابس في البلد”.

واضاف: “لم يسمعوا واستمروا في سياسة النهب والهدر والفساد، واليوم المطلوب استعادة الاموال المنهوبة والكف عن فرض الضرائب على الناس وكذلك محاكمة اللصوص والفاسدين. المطلوب تشكيل خلية ازمة وطنية تعمل على انقاذ البلد، ومن الضروري تشكيل حكومة اختصاصيين تعالج الانهيار القائم باسرع وقت وتوقف مزاريب الهدر والفساد وتضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام