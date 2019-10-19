“الوكالة الوطنية للاعلام”: متظاهرون أقفلوا الطرق في دوحة عرمون وبشامون وخلدة اقفالا تاما – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 16:12

“الوكالة الوطنية للاعلام”: متظاهرون أقفلوا الطرق في دوحة عرمون وبشامون وخلدة اقفالا تاما

منذ 34 mins 19 October، 2019
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