وزير خارجية قطر يبحث والرئيس التركي في اسطنبول آخر التطورات في سوريا والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 16:12

وزير خارجية قطر يبحث والرئيس التركي في اسطنبول آخر التطورات في سوريا والمنطقة

منذ 37 mins 19 October، 2019
أخبار موقع المنار

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