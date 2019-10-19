الحريري عبر تويتر: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام للوصول الى ما يخدم اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 16:12

الحريري عبر تويتر: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام للوصول الى ما يخدم اللبنانيين

منذ 43 mins 19 October، 2019
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