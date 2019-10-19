وحدة من الجيش العربي السوري تصدت لمحاولة مجموعة من مرتزقة النظام التركي التسلل باتجاه نقاطها في قرية الأهراس شمال غرب تل تمر بريف الحسكة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 19 2019 - 16:12

وحدة من الجيش العربي السوري تصدت لمحاولة مجموعة من مرتزقة النظام التركي التسلل باتجاه نقاطها في قرية الأهراس شمال غرب تل تمر بريف الحسكة (سانا)

منذ 18 mins 19 October، 2019
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