قيادة الجيش اللبناني : نؤكد على تضامننا الكامل مع مطالب المتظاهرين المحقة وندعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 14:28

قيادة الجيش اللبناني : نؤكد على تضامننا الكامل مع مطالب المتظاهرين المحقة وندعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين

منذ 16 mins 19 October، 2019
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