الخارجية الروسية: الوفد الروسي ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد إطلاق وإرساء العمل الفعال للجنة الدستورية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 14:26

الخارجية الروسية: الوفد الروسي ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد إطلاق وإرساء العمل الفعال للجنة الدستورية السورية

منذ 23 mins 19 October، 2019
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