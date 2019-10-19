الوكالة الوطنية: معتصمون نصبوا الخيم على اوتوستراد الجية وتمركز للجيش قرب المكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2019 - 14:26

الوكالة الوطنية: معتصمون نصبوا الخيم على اوتوستراد الجية وتمركز للجيش قرب المكان

منذ 57 mins 19 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة