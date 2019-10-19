الكلمة التي وجهها السيد نصر الله للمتظاهرين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 14:28

الكلمة التي وجهها السيد نصر الله للمتظاهرين

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
تقارير مصورة - لبنان

المصدر: موقع المنار

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