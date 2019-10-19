كويكب قطره كيلومتر يتجه نحو الأرض

الكويكب 162082 (1998 HL1) الذي يتراوح حجمه من 400 متر إلى 1 كم سيتقترب من الأرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمركز أبحاث الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا.

وفقا لناسا، فإن الكويكب يقترب من الأرض على مسافة قريبة جدا في 25 أكتوبر، في الساعة 20:21 بتوقيت موسكو. لن يشكل الكويكب تهديدا بالنسبة للأرض، فهو سيمر على بعد يساوي 0.04 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس) عن الأرض.

ينتمي الكويكب إلى مجموعة “أبولو”. تم اكتشافه في 18 أبريل/نيسان 1998. ويوجد أكثر من 5 آلاف كويكب معروفة في المجموعة.

المصدر: سبوتنيك