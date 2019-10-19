حذاري من تناول هذه الأطعمة وأنت مصاب بالبرد والانفلونزا

قد يخطر في بالك أن أفضل ما تفعله إذا شعرت بأعراض البرد هو تناول كوب من العصير، لكن الحقيقة أنه خيار غير صحي، فالسكر الزائد في الجسم يضعف عمل خلايا المناعة، ويعيق مكافحتها للميكروبات. إليك قائمة الأطعمة التي عليك تجنبها إذا شعرت أنك مريض بالبرد والإنفلونزا:

* الكاندي والكوكيز والحلوى من الأطعمة التي تضعف أداء خلايا الدم البيضاء والتي تشكل العنصر الرئيسي في جهاز المناعة، والسبب هو جرعة السكر الزائدة في الحلوى.

* الفراولة (الفريز) من الأطعمة التي تزيد الهيستامين في الجسم، ويؤدي ذلك إلى زيادة مخاط الأنف وانسدادها، وهو ما تريد أن تتجنبه وأنت مصاب بالبرد.

* تتم إضافة الجبن إلى أنواع عديدة من السندويشات، لكنها غنية بالدهون الصلبة والتي تضعف محاربة الجسم للالتهابات.

يجمع الآيس كريم بين السكر الذي يضعف عمل المناعة، وبين دهون الحليب التي تزيد الالتهابات، لذلك لا يناسبك تناوله وأنت مصاب بالبرد أو الإنفلونزا.

* القهوة تزيد جفاف الجسم، وعند الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا تحتاج إلى تناول المزيد من السوائل، لن ذلك يساعد على طرد الجراثيم.

* لا تتناول الفلفل الحريف وأنت مريض، وخاصة إذا كان لديك سيلان في الأنف لأن الفلفل الحار يزيد إنتاج المخاط.

* الكلاماري ليس طعاماً مناسباً لفترة الإصابة بالبرد والإنفلونزا لأنه غني بالهيستامين، والذي يزيد الالتهابات وخاصة في الجيوب الأنفية.

* البابايا فاكهة استوائية لذيذة وغنية بفيتامين “سي” لكنها غنية بالهيستامين الذي يزيد التهاب الجيوب الأنفية وإنتاج المخاط.

* اللحوم الحمراء أغنى الأطعمة الحيوانية بالدهون الصلبة التي تزيد الالتهابات، لذلك تناول اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج وأنت مصاب بالبرد.

* البيتزا من الأطعمة الغنية بالدهون الصلبة، كما أنها تحتوي على غلوتين القمح الذي يزيد الالتهابات.

* التونة غنية بالهيستامين الذي يزيد الالتهابات.

المصدر: فلسطين الان