المواكب انطلقت منذ الصباح الباكر متوجهة الى مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك في ذكرى اربعين ابيها الامام الحسين (ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 10:46
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حشود غفيرة تشارك في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في ختام المسيرة التي ينظمها حزب الله باتجاه مقام السيدة خولة (ع)
حركة سير شبه عادية في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل اقفال عام في المصارف والمدارس والجامعات
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مراسل المنار: الطرق المؤدية إلى عكار مقطوعة ودعوات للنزول إلى الساحات والشوارع بعد 12 ظهراً في مختلف مناطق الشمال
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الرئيس الحريري يمهل الشركاء بالحكومة 72 ساعة لإقناعه والمجتمع الدولي والمتظاهرين بمحاربة الفساد والا سيكون له كلام آخر
مراسلة المنار: الوزير جبران باسيل أرسل رسالة للحريري فور انتهاء كلمته أكد فيها أن لا داعي لانتظار 72 ساعة ولنبدأ فورا
وزير الخارجية جبران باسيل: ما يحصل تراكم لأزمات وإخفاقات ويجب أن يقوّي موقف الاصلاحيين والآتي أعظم إن لم يتم الاستدراك
الوزير باسيل: البديل عن الحكومة ضبابي ومستعدون لاقرار قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واعادة الأموال المنهوبة
مراسل المنار: ضحية و5 جرحى من المتظاهرين باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الأحدب في طرابلس
فلسطين المحتلة: قوات الإحتلال تطلق النار على 4 شبان وتصيبهم بجروح قرب السياج الفاصل شرقي جباليا شمال قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن عقب اطلاق النار عليه من قبل جنود الإحتلال جنوب طولكرم بالضفة المحتلة
الصحة الفلسطينية: اصابة 69 شخصا بينهم 26 بالرصاص الحي باعتداء قوات العدو على المشاركين بمسيرات العودة شرق قطاع غزّة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
المواكب انطلقت منذ الصباح الباكر متوجهة الى مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك في ذكرى اربعين ابيها الامام الحسين (ع)
منذ 1 ساعة
19 October، 2019
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