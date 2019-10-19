المواكب انطلقت منذ الصباح الباكر متوجهة الى مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك في ذكرى اربعين ابيها الامام الحسين (ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 10:46

المواكب انطلقت منذ الصباح الباكر متوجهة الى مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك في ذكرى اربعين ابيها الامام الحسين (ع)

منذ 1 ساعة 19 October، 2019
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