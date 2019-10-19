الشيوعي: إلى التصعيد واستكمال المواجهة

دعا “الحزب الشيوعي اللبناني”، إلى “التصعيد واستكمال المواجهة”، لأنه “لا إنقاذ من دون تغيير ولا تغيير من دون إسقاط هذه السلطة الجائرة”.

جاء ذلك في بيان للحزب بعنوان “لبنان ينتفض”، اعتبر فيه أنه:

“لا جديد في خطاب السلطة السياسية الحاكمة، سوى التمسك بالاستدانة والتحاصص والاستجابة لشروط مؤتمرات الارتهان، من مؤتمر باريس 1 و2 و3 وصولا إلى مؤتمر سيدر، رغم فشل هذه السياسة، التي أوصلت البلد إلى هذه الأزمة الاقتصادية التي وضعته على شفير الانهيار.

– لا جديد لدى هذه السلطة السياسية، سوى التمسك بمقاليد الحكم ورفض التغيير السياسي، والإصرار على التحاصص.

– لا جديد لدى هذه السلطة السياسية سوى إطلاق التهديدات الرعناء بالقبول بسياسات الرأسمال الريعي وبيع مؤسسات الدولة أو الفوضى والانهيار.

– لا جديد لدى هذه السلطة السياسية سوى صم اذانها عن أصوات المواطنين المنتفضين في كل لبنان.

فلا إنقاذ من دون تغيير ولا تغيير من دون إسقاط هذه السلطة الجائرة. فإلى التصعيد واستكمال المواجهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام