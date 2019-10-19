مراسل المنار : نحو 40 موقوفا من المعتصمين ونحو 40 مصابا من القوى الأمنية في مواجهات وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2019 - 01:14

مراسل المنار : نحو 40 موقوفا من المعتصمين ونحو 40 مصابا من القوى الأمنية في مواجهات وسط بيروت

منذ 2 ساعة 18 October، 2019
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