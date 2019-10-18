رئيس الجمهوية استقبل وفدا من المتظاهرين على طريق القصر: وجعكم وجعي وساعمل ما في وسعي للتخفيف من معاناتكم

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليل اليوم في مكتبه في قصر بعبدا وفدا من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة المحامي رامي عليق الذي اطلع الرئيس عون على مطالب المتظاهرين شارحا الاسباب التي ادت الى تحركهم والمعاناة التي يعيشها اللبنانيون لاسيما الشباب منهم.

ورد الرئيس عون عارضا الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا سعيه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية لتحقيق الاصلاحات الضرورية في البلاد، وتطوير النظام السياسي وحملة مكافحة الفساد وغيرها من النقاط التي اثارها الوفد.

وقال الرئيس عون:” وجعكم هو وجعي واشعر معكم وسوف اعمل جهدي من اجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة اجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الاخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناني وخصوصيته”.

واكد الرئيس عون للوفد انه سيواصل جهوده في اتجاه المعالجة”.

وشكر اعضاء الوفد الرئيس عون على استقبالهم ووعدوا بنقل وجهة نظره الى المتظاهرين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام