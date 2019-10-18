مراسل المنار : الجيش اللبناني يعمل على فتح طريق المطار بالقوة ويطارد المعتصمين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 23:42
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الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن عقب اطلاق النار عليه من قبل جنود الإحتلال جنوب طولكرم بالضفة المحتلة
الصحة الفلسطينية: اصابة 69 شخصا بينهم 26 بالرصاص الحي باعتداء قوات العدو على المشاركين بمسيرات العودة شرق قطاع غزّة
لبنان: استمرار قطع الطرقات في بيروت والبقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان احتجاجاً على الضرائب الجديدة للحكومة
مراسل المنار: ساحتا رياض الصلح والشهداء خلتا من المعتصمين بعد مواجهات مع قوى الامن وقع خلالها اصابات في صفوف الطرفين
مراسل المنار: الجيش أعاد فتح طريق المطار بالقوّة كما تمّ فتح الطريق باتجاه القصر الجمهوري بعد انسحاب المحتجين منها
الرئيس الحريري يمهل الشركاء بالحكومة 72 ساعة لإقناعه والمجتمع الدولي والمتظاهرين بمحاربة الفساد والا سيكون له كلام آخر
الرئيس الحريري: الغضب الشعبي سببه التردّي السياسي في البلد وهناك من حاول ركوب هذه الموجة وأن يجعل مني "كبش محرقة"
مراسلة المنار: الرئيس ميشال عون تابع كلمة الحريري وسيواصل اتصالاته لمعالجة الوضع انطلاقا من ورقة بعبدا الاقتصادية
مراسلة المنار: الوزير جبران باسيل أرسل رسالة للحريري فور انتهاء كلمته أكد فيها أن لا داعي لانتظار 72 ساعة ولنبدأ فورا
مصادر وزارية للمنار: إرجاء جلسة الحكومة لافساح المجال أمام مزيد من الاتصالات نظرا للجو المتشنج
مصادر وزارية للمنار: أسباب الحملة التي تستهدف الرئيس عون معروفة منذ انتخابه وثمة حسابات سياسية لبعض المشاركين بالتظاهر
وزير الخارجية جبران باسيل: ما يحصل تراكم لأزمات وإخفاقات ويجب أن يقوّي موقف الاصلاحيين والآتي أعظم أن لم يتم الاستدراك
الوزير باسيل: يجب اجتماع الحكومة حتى في ظل وجود الناس في الشارع ونحذر من وجود طابور خامس هدفه اسقاط العهد
الوزير باسيل: البديل عن الحكومة ضبابي ومستعدون لاقرار قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واعادة الأموال المنهوبة
مراسل المنار: قتيل و5 جرحى من المتظاهرين باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الأحدب في طرابلس
وزير التربية يصدر قرارا باقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات السبت لإستمرار الأوضاع الحالية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينيين
الرئيس بشار الأسد: العمل يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأميركية من الأراضي السورية كافة
الرئيس الأسد: هذه القوات غير الشرعية تعتبر قوات احتلال ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة
الوفد الروسي يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستعادة السيطرة على الأرضي كافة وفي مقدمتها المناطق الحدودية
سانا: الجيش السوري يدخل قرى جديدة غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي من بينها قريتا السلماس وأم الخير
سانا: انسحاب 50 جنديا من قوات الاحتلال التركي من مطار رحيبة بريف المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي باتجاه العراق
سانا: نزوخ 37629 أسرة من الشريط الحدودي في محافظة الحسكة منذ بدء العدوان التركي شمال شرق سوريا
المرصد المعارض: مقتل 14 مدنيا سوريا بقصف القوات التركية والفصائل الموالية قرية باب الخير شرق مدينة رأس العين الحدودية
وزير الحرب الاميركي: واشنطن تواصل سحب قواتها من سوريا ولن تساعد في اقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا
الرئيس الاميركي: الرئيس التركي أكد لي باتصال هاتفي التزامه بالهدنة في سوريا ودول اوروبية مستعدة لاعادة ارهابيين اليها
أردوغان: إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء الثلاثاء فتحل مشكلة "المنطقة الآمنة" والا فسنستأنف العملية العسكرية شمال سوريا
الدفاع التركية: نراقب عن كثب انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة وسحب السلاح الثقيل منها وتدمير تحصيناتها
هيئة المنافذ الحدودية العراقية: حصيلة مليونية من الزائرين الأجانب لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة
أفغانستان: استشهاد 62 مصليا وإصابة 33 آخرين بانفجار داخل مسجد خلال إقامة صلاة الجمعة في ننغرهار شرق البلاد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
مراسل المنار : الجيش اللبناني يعمل على فتح طريق المطار بالقوة ويطارد المعتصمين
منذ 52 mins
18 October، 2019
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