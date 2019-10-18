مراسل المنار : وقوع أضرار في المؤسسات التجارية وسط العاصمة بيروت نتيجة اعتداء بعض المعتصمين عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 23:42

مراسل المنار : وقوع أضرار في المؤسسات التجارية وسط العاصمة بيروت نتيجة اعتداء بعض المعتصمين عليها

منذ 2 ساعة 18 October، 2019
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