مراسل المنار : قوى الأمن تقدمت باتجاه ساحة الشهداء بعدما تمكنت من إبعاد المعتصمين من رياض الصلح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 22:10

مراسل المنار : قوى الأمن تقدمت باتجاه ساحة الشهداء بعدما تمكنت من إبعاد المعتصمين من رياض الصلح

منذ 18 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة