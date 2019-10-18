النظام التركي يعلن سقوط إحدى طائراته داخل الأراضي السورية

أقر النظام التركي بسقوط إحدى طائراته العسكرية “هليكوبتر” داخل الأراضي السورية.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام التركي اليوم إن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني في الأراضي السورية.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن طائرة مروحية تركية تعرضت للإصابة أثناء قصفها بعض المواقع قرب بلدة عين عيسى وتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية التي تقاتل تحت أمرة جيش النظام التركي بمحيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى سقوطها.

ولفتت المصادر إلى أنه لم تتوافر أي معلومات عن مصير طاقم الطائرة التي ارتطمت بالأرض واحترقت.

ويعتمد النظام التركي في عدوانه على الأراضي السورية بشكل كبير على سلاح الطيران ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالبنى التحتية والأحياء السكنية في عشرات القرى والبلدات التي استهدفها العدوان التركي منذ التاسع من الشهر الجاري بريفي الحسكة والرقة.

المصدر: سانا