استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوبي طولكرم بالضغة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 22:10

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوبي طولكرم بالضغة الغربية

منذ 58 mins 18 October، 2019
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