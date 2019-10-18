سانا: قوات الاحتلال الأمريكي نقلت نحو 1000 امرأة من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سورية إلى العراق على ست دفعات منذ بدء العدوان التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 22:12

سانا: قوات الاحتلال الأمريكي نقلت نحو 1000 امرأة من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سورية إلى العراق على ست دفعات منذ بدء العدوان التركي

منذ 1 ساعة 18 October، 2019
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