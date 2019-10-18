سانا: انسحاب 50 جندي من قوات الاحتلال الأمريكي من مطار رحيبة غير الشرعي بريف المالكية عبر الحوامات إلى العراق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 18 2019 - 22:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
متظاهرون يقطعون الطرقات في بيروت والبقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان احتجاجاً على الضرائب الجديدة للحكومة
القوى الأمنية تلقي الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المعتصمين وسط بيروت الذين تراجعوا الى ساحة الشهداء
الرئيس الحريري يمهل الشركاء بالحكومة 72 ساعة لإقناعه والمجتمع الدولي والمتظاهرين بمحاربة الفساد والا سيكون له كلام آخر
الرئيس الحريري: الغضب الشعبي سببه التردّي السياسي في البلد وهناك من حاول ركوب هذه الموجة وأن يجعل مني "كبش محرقة"
الرئيس الحريري: الحل الحقيقي يكون بإعادة النمو للاقتصاد الذي يؤمّن فرص العمل لاسيما للشباب وهناك عراقيل بوجه الاصلاحات
مراسلة المنار: الرئيس ميشال عون تابع كلمة الحريري سيواصل اتصالاته لمعالجة الوضع انطلاقا من ورقة بعبدا الاقتصادية
مراسلة المنار: الوزير جبران باسيل أرسل رسالة للحريري فور انتهاء كلمته أكد فيها أن لا داعي لانتظار 72 ساعة ولنبدأ فورا
مصادر وزارية للمنار: إرجاء جلسة الحكومة لافساح المجال أمام مزيد من الاتصالات نظرا للجو المتشنج
مصادر وزارية للمنار: أسباب الحملة التي تستهدف الرئيس عون معروفة منذ انتخابه وثمة حسابات سياسية لبعض المشاركين بالتظاهر
مصادر وزارية للمنار: الرئيس عون كان واضحا بأن تتضمن الموازنة اصلاحات وهو ثابت على مواقفه ويتوجه لمزيد من المعالجات
مصادر وزارية للمنار: الرئيس عون يؤكد على ضرورة المحافظة على حرية التظاهر والممتلكات العامة والخاصة لاسيما طريق المطار
وزير الخارجية جبران باسيل: ما يحصل تراكم لأزمات وإخفاقات ويجب أن يقوّي موقف الاصلاحيين والآتي أعظم أن لم يتم الاستدراك
الوزير باسيل: يجب اجتماع الحكومة حتى في ظل وجود الناس في الشارع ونحذر من وجود طابور خامس هدفه اسقاط العهد
الوزير باسيل: البديل عن الحكومة ضبابي ومستعدون لاقرار قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واعادة الأموال المنهوبة
الوزير باسيل: نؤكد على ضرورة تقديم حل جذري للموازنة وللاقتصاد ولا نقبل بفرض أي ضرائب جديدة على عامة الناس قبل الأغنياء
مراسل المنار: قتيل و5 جرحى من المتظاهرين باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الأحدب في طرابلس
قيادة الجيش: الطوافتان اللتان يتم تدوال فيديو لهما كانتا تقلان الرئيس الايرلندي الذي يقوم بزيارة رسمية للبنان
وزير التربية يصدر قرارا باقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات السبت لإستمرار الأوضاع الحالية
هيئة المنافذ الحدودية العراقية: حصيلة مليونية من الزائرين الأجانب لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينيين
الرئيس بشار الأسد: العمل يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأميركية من الأراضي السورية كافة
الرئيس الأسد: هذه القوات غير الشرعية تعتبر قوات احتلال ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة
الوفد الروسي يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستعادة السيطرة على الأرضي كافة وفي مقدمتها المناطق الحدودية
سانا: الجيش السوري يدخل قرى جديدة غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي من بينها قريتا السلماس وأم الخير
سانا: استشهاد 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في اعتداء للطيران التركي على قرية أم الخير بريف رأس العين
مصدر محلي في مدينة الدريهمي اليمنية المحاصرة: قوى العدوان تستهدف شحنة المساعدات التي دخلت إلى المدينة
رئيس الحكومة التونسية: الحكومة وفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
السلطات الأفغانية: عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
سانا: انسحاب 50 جندي من قوات الاحتلال الأمريكي من مطار رحيبة غير الشرعي بريف المالكية عبر الحوامات إلى العراق
منذ 1 ساعة
18 October، 2019
التعليقات
ذات صلة
مراسل المنار : وقوع أضرار في المؤسسات التجارية وسط العاصمة بيروت نتيجة اعتداء بعض المعتصمين عليها
مراسل المنار : قوى الأمن تقدمت باتجاه ساحة الشهداء بعدما تمكنت من إبعاد المعتصمين من رياض الصلح
“القومي”: صرخة اللبنانيين محقة.. والمطلوب تراجع الحكومة عن خصخصة قطاعات الدولة المنتجة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}