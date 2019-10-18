النظام التركي يواصل عدوانه على الشمال السوري ووقوع شهداء وجرحى

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية في رأس العين قولها إن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف مكثف ووحشي من قبل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين.

وأضافت إن النظام التركي واصل أيضاً حصاره وعدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين واستهدفت الغارات دور العبادة من جوامع وكنائس وأديرة ما تسبب بحركة نزوح للأهالي من مناطق القصف.

وبحسب المصادر فقد تسللت مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته إلى داخل المدينة والقرى المحيطة بها واعتدت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأهالي في قرى “لزقة.. عباه.. مريكيز.. باب الخير.. قبر شيخ حسين” بريف المدينة.

وأشارت سانا إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الاحتلال التركي ومجموعات (قسد) في قرى أم عشبة و تل عطاش بريف رأس العين مضيفا إن قوات الاحتلال التركي نصبت حاجزاً عند قرية كاجو بريف رأس العين وحصنته بالآليات الهندسية ورفعت العلم التركي عليه.

المصدر: سانا