جمعية المصارف تعلن استمرار إغلاق المصارف في جميع المناطق يوم غد السبت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 20:40

جمعية المصارف تعلن استمرار إغلاق المصارف في جميع المناطق يوم غد السبت

منذ 45 mins 18 October، 2019
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