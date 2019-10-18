الحريري: اعطي لشركائنا في الحكومة 72 ساعة لاعطاء جوابهم حول الاصلاحات

لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى أنه” لطالما أشار الى اهمية اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات على الرغم من كمية الدين الكبيرة على لبنان،وعجز الكهرباء بملياري دولار سنويا، وسلسلة الرتب والرواتب التي نلتزم بها رغم انها فاقت كل التوقعات وهي ايضا تشكل عجزا بملياري دولار”.

وأضاف “اتفقت مع كل الفرقاء على الاصلاحات في جميع القطاعات خصوصا في ملف الكهرباء تلبية للشروط الدولية لكنني بدأت اواجه الكثير من العراقيل. والعراقيل كانت في كل مجالات الاصلاحات التي اتفقنا عليها مسبقا بهدف تصفية الحسابات الداخلية والخارجية”.

وقال “اي شعب يواجه اداء سياسيا كالذي نواجهه منذ اشهر وسنوات، نتيجته الغضب”.

ورأى أنه “قد تكون هناك جهات سياسية في الداخل مسرورة بما يحصل او تدخلات خارجية، لكن هذا لا يلغي ان هناك وجعا حقيقيا والناس اعطتنا فرصا كثيرة وانتظرونا للاصلاحات وتأمين فرص العمل، في حين ان البعض همه تسجيل النقاط ضد الآخرين، ونحن لم نقدم لهم الا العراضات السياسية”.

وتابع “البعض يريدون ان يكون الرئيس سعد الحريري كبش محرقة تماما كما فعلوا مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري”. وقال “انا ذهبت الى التسوية السياسية لمصلحة البلد، وقلبت الطاولة على نفسي، لكن بالامس الناس وجهت لنا رسالة”.

اضاف “منذ اشهر ننتظر شركاءنا في الوطن والحكومة للسير بالحل الذي اتفقنا عليه، لكن لم يعد باستطاعتنا الانتظار”.

وقال “من لديه الحل فلننظم انتقالا هادئا وليستلم زمام الامور وسنقول له وفقك الله”، وختم “انا اعطي مهلة قصيرة 72 ساعة الى شركائنا في الحكومة لاعطاء جوابهم حول موضوع الاصلاحات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام