الحريري: مهما كان الحل لم يعد عندنا وقت وانا اعطي وقتا قصيرا جدا لشركائنا في الحكومة ليعطونا جوابا يقنعني ويقنع المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 19:08

الحريري: مهما كان الحل لم يعد عندنا وقت وانا اعطي وقتا قصيرا جدا لشركائنا في الحكومة ليعطونا جوابا يقنعني ويقنع المجتمع الدولي

منذ 6 mins 18 October، 2019
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