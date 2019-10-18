قطع الطرقات مستمر والمحتجون يتنقلون في المناطق

تتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الثاني على التوالي ، وأُفيد ان محتجين قطعوا أوتوستراد المنية- العبدة الدولي في الإتجاهين أمام سرايا المنية بالإطارات المشتعلة، كما قطعوها أمام فرع بنك البحر المتوسط ومركز توزيع شركة بيبسي.

وفي البداوي قطع محتجون أوتوستراد البداوي بالإطارات المشتعلة، بينما عمد آخرون إلى إفراغ حمولة شاحنات محملة بالأتربة وسط الأوتوستراد.

كما افيد عن قيام مجموعات من الشبان وأبناء الميناء بإقفال الطرق التي تفصل بين مدينتي الميناء وطرابلس بالإطارات المشتعلة والتجمع في المنطقة لاسيما عند تقاطع شارع بورسعيد – السنترال وفي ساحة الشراع.

وقطعت طريق البحصاص عند الجسر المؤدي إلى منطقة أبي سمراء أمام بنك عودة، بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية.

وقطعت الطريق عند مستديرة مرجان بالإطارات وسحب الدخان غطت سماء المكان .

وفي المتن أفيد ان مختلف طرق المنطقة لا تزال مقطوعة بالاطارات المشتعلة واعداد المتظاهرين ازدادت في فترة بعد الظهر وابرز الطرق الساحلية المقطوعة: الضبيه، جل الديب ، نهر الموت ،الجديدة،الدورة، ميرنا الشالوحي،الحايك، جسر الواطي والمكلس.

كما ان الطرق مقطوعة في الوسط والحرد لا سيما في المطيلب، مزرعة يشوع، عين علق بكفيا وصعودا الى الخنشارة ، بتغرين وبسكنتا.

وفي بنت جبيل افيد أن طرقات بلدات رميش ،عيتا الشعب، دبل، عين ابلو القوز المؤدية إلى صور وبنت جبيل اقفلت بالكامل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام